Náutico x América-RN: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18/03) pela Copa do Nordeste

Náutico x América-RN disputam hoje, terça-feira (18/03), a 6° rodada da Copa do Nordeste. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife (PE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Náutico x América RN ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

América é o 4° colocado do Grupo B da Copa do Nordeste com 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 7 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já o Náutico ocupa a 6° posição do mesmo grupo e acumula 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 3 gols marcados e 6 gols sofridos.

Náutico x América RN: prováveis escalações

Náutico: Muriel Becker; Marcos Ytalo, Rayan, Felipe Santana e Igor Fernandes; Carlinhos, Patrick Allan, Auremir e Wenderson; Vinícius e Hélio Borges. Técnico: Marquinhos Santos

América (RN): Renan Bragança; Ricardo Luz, Iran, Guilherme Paraíba e Rennan Siqueira; Ferreira, Souza Davi Gabriel e Ítalo; Luidy e Giva. Técnico: Moacir Junior.

FICHA TÉCNICA

Náutico x América (RN)

Copa do Nordeste

Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife (PE)

Data/Horário: 18 de março de 2025, 19h