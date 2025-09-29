Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Nasaf Qarshi x Al Hilal: onde assistir e escalações do jogo hoje (29) pela Liga dos Campeões da AFC

Nasaf Qarshi e Al Hilal jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Hilal estreou na Champions League da Ásia com uma vitória de 2 a 1 sobre Al Duhail (X/ @Alhilal_EN)

Nasaf Qarshi x Al Hilal disputam hoje, segunda-feira (29/09), a 2° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo inicia às 10h45 (horário de Brasília), no Estádio Markaziy, em Qarshi, Uzbequistão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Nasaf Qarshi x Al Hilal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 10h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira rodada da Liga dos Campeões da AFC, Al Hilal venceu Al Duhail por 2 a 1 e Nasaf Qarshi perdeu para o Al Ahli saudita por 4 a 2.

Nasaf Qarshi x Al Hilal: prováveis escalações

Nasaf Qarshi: Nematov; Davronov, Golban, Bakhromov, Nasrulloev e Gaybullaev; Rakhmatov, Bozorov e Eshmuradov; Colovic e Norchaev. Técnico: Ruzikul Berdiev.

Al Hilal: Bono; Al-Yami, Al-Tambakti, Koulibaily e Theo Hernández; Rúben Neves, Milinkovic-Savic e Nasser Al-Dawsari; Salem Al-Dawsari, Kaio César e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi.

FICHA TÉCNICA
Nasaf Qarshi x Al Hilal
Liga dos Campeões AFC
Local: Estádio Markaziy, em Qarshi, Uzbequistão
Data/Horário: 29 de setembro de 2025, 10h45

