Nasaf Qarshi x Al Hilal: onde assistir e escalações do jogo hoje (29) pela Liga dos Campeões da AFC Nasaf Qarshi e Al Hilal jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Thalles Leal 29.09.25 9h38 Al Hilal estreou na Champions League da Ásia com uma vitória de 2 a 1 sobre Al Duhail (X/ @Alhilal_EN) Nasaf Qarshi x Al Hilal disputam hoje, segunda-feira (29/09), a 2° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo inicia às 10h45 (horário de Brasília), no Estádio Markaziy, em Qarshi, Uzbequistão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Nasaf Qarshi x Al Hilal ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 10h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira rodada da Liga dos Campeões da AFC, Al Hilal venceu Al Duhail por 2 a 1 e Nasaf Qarshi perdeu para o Al Ahli saudita por 4 a 2. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Nasaf Qarshi x Al Hilal: prováveis escalações Nasaf Qarshi: Nematov; Davronov, Golban, Bakhromov, Nasrulloev e Gaybullaev; Rakhmatov, Bozorov e Eshmuradov; Colovic e Norchaev. Técnico: Ruzikul Berdiev. Al Hilal: Bono; Al-Yami, Al-Tambakti, Koulibaily e Theo Hernández; Rúben Neves, Milinkovic-Savic e Nasser Al-Dawsari; Salem Al-Dawsari, Kaio César e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi. FICHA TÉCNICA Nasaf Qarshi x Al Hilal Liga dos Campeões AFC Local: Estádio Markaziy, em Qarshi, Uzbequistão Data/Horário: 29 de setembro de 2025, 10h45