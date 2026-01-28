Napoli x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League

Napoli x Chelsea disputam hoje, quarta-feira (28/01), a última rodada da primeira fase da Champions League. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Napoli x Chelsea ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Chelsea está em 8° lugar na Champions League e acumula 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 14 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o Napoli ocupa a 25° posição da Liga dos Campeões com 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados e 12 gols sofridos.

VEJA MAIS

Napoli x Chelsea: prováveis escalações

Napoli: Meret; Beukema, Buongiorno e Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Vergara, Elmas e Spinazzola; Hojlund. Técnico: Antonio Conte.

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; Reece James, Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Estêvão e João Pedro . Técnico: Liam Rosenior.

FICHA TÉCNICA

Napoli x Chelsea

Champions League

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 17h