Não sofrer gol: 'missão' que classifica o Flamengo diante do Racing, mas é raridade para o time na temporada

A vantagem é pequena, mas ela existe. Com o 1 a 1 em Buenos Aires, na ida das oitavas de final da Libertadores, o Flamengo chega à decisão com o Racing, nesta terça, com a garantia de que avançará caso não saiam gols na partida no Maracanã, marcada para às 21h30 (de Brasília) e com transmissão em Tempo Real do LANCE!. Não sofrer gol, contudo, é uma raridade no 2020 rubro-negro. Nas três principais competições, o time só não foi vazado em 18% das partidas.

Somando Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, o Flamengo já disputou 33 partidas, e não sofreu gol seis vezes (confira os jogos abaixo). Levando em consideração jogos do Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, o total é de 53 partidas, nas quais o time - que já foi comandado por Jorge Jesus, Domènec Torrent e Rogério Ceni - sofreu ao menos um gol em 37. Ou seja, a defesa do Flamengo foi vazada em 70% dos jogos que disputou na temporada.

A fragilidade defensiva foi, em parte, a razão pela troca no comando técnico da equipe no mês de novembro, quando Rogério Ceni assumiu o cargo de Domènec Torrent. Entre o jogo no El Cilindro, na última terça, e a decisão deste dia 1º, o treinador teve a primeira semana livre para corrigir falhas e ajustar movimentos com o grupo no Ninho. Da defesa, portanto, espera-se uma evolução após este curto período - que será raro até o término da temporada.

Outro fator que pode ajudar o Flamengo a segurar o ímpeto do Racing e, por consequência, garantir a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, é o possível retorno de Rodrigo Caio, afastado dos jogos da equipe desde 22 de setembro. Sua presença entre os relacionados, contudo, ainda não é certa.

Por outro lado, Rogério Ceni tem os desfalques certos de Natan e Thuler na zaga, ambos expulsos no jogo de ida, no El Cilindro. Para o setor, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Otávio e Noga entre os inscritos nesta fase da Libertadores.

Jogos que o Flamengo não foi vazado no Brasileirão, Liberta e Copa do Brasil:

Coritiba 0x1 Flamengo - 3ª rodada do BrasileirãoSantos 0x1 Flamengo - 6ª rodada do BrasileirãoFlamengo 3x0 Sport - 14ª rodada do BrasileirãoFlamengo 3x0 Barcelona - 2ª rodada da fase de grupos da LibertadoresFlamengo 4x0 Del Valle - 5ª rodada da fase de grupos da LibertadoresAthletico 0x1 Flamengo - Ida das oitavas de final da Copa do Brasil