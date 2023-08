'Não sei quando voltarei a jogar', afirma Neymar

Escalado para a pré-temporada do PSG no Japão, Neymar disse, em entrevista, que ainda não sabe quando retornará aos gramados. Afastado dos jogos desde o dia 19 de fevereiro, o camisa 10 permaneceu no banco de reserva durante os dois jogos dos franceses no país asiático.

VEJA MAIS

"Estou me sentindo bem, mas não sei quando voltarei a jogar", falou Neymar, ao jornal L'Equipe

Pessoas próximas ao brasileiro informaram ao L'Equipe que ele tem treinado bem nas últimas semanas. Como a condição de saúde de Neymar está evoluindo com melhora na lesão, ele foi o único jogador lesionado a ser escalado para os compromissos do clube no Japão.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)