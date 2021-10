Não deu: Paragominas vence o Atlético-CE, mas é eliminado da Série D do Brasileirão

O Paragominas foi eliminado na tarde deste domingo (3) da disputa do mata-mata da Série D do Brasileirão. Apesar da vitória de 2 a 1 sobre o Atlético-CE, o Jacaré não conseguiu reverter a vantagem adversária, conquistada no jogo de ida.

Para se classificar, o Paragominas precisava vencer a partida por três gols de diferença. Em caso de vitória por dois gols de vantagem, a vaga na próxima fae seria decidina nas penalidades.

A partida começou favorável à equipe paraense. O Jacaré dominava as ações no primeiro tempo e marcou duas vezes antes do intervalo.

No entanto, a situação mudou no segundo tempo. O Atlético-CE cresceu no jogo e diminuiu o placar para 2 a 1. No entanto, o resultado não era favorável ao Paragominas.

Com a eliminação do Jacaré, o Pará não tem mais representantes na Série D. A equipe do Paragominas deverá disputar uma partida oficial apenas ano que vem, durante o Campeonato Paraense.