Nacional x Bragantino: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (24/05) pela Libertadores

As equipes Nacional x Bragantino entram em campo às 19h15 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (24/05), para disputar a 6° rodada da Copa Libertadores da América. A partida ocorrerá no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, Uruguai. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Vélez Sarsfield x Estudiantes: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (24/05) pela Libertadores]]

Onde assistir Nacional x Bragantino ao vivo?

A partida Nacional x RB Bragantino pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como Nacional x Bragantino chegam para o jogo?

Nacional está na última posição do grupo C da Libertadores e soma 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas, 4 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Bragantino é o vice-líder do mesmo grupo e detém 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 5 gols marcados e 6 gols sofridos.

Prováveis escalações

Nacional: Rodríguez; Cándido, Marichal, Laborda e José Rodríguez; Carballo, Benítez, Zabala, Castro e Trezza; Gigliotti. Técnico: Pablo Repetto.

Bragantino: Cleiton; Ramon, Renan, Léo Ortiz e Hurtado; Hyoran, Jadsom e Eric Ramires; Helinho, Ytalo e Artur. Técnico: Maurício Barbieri.

Ficha técnica - Nacional x Red Bull Bragantino

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, Uruguai

Data/horário: 24 de maio de 2022, às 19h15