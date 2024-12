Nacional x Benfica: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/12) pela Liga Portugal

Nacional x Benfica disputam hoje, quinta-feira (19/12), a 14° rodada da Liga Portugal. O jogo inicia às 14h (horário de Brasília), no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Nacional x Benfica ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Benfica está em 3° lugar no Campeonato Português e acumula 10 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 32 gols marcados e 8 gols sofridos. Antes de seu empate na última rodada, o time estava em uma sequência de 8 vitórias.

Já o Nacional ocupa a 14° posição e soma 3 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 8 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

VEJA MAIS

Nacional x Benfica: prováveis escalações

Nacional: Lucas França; Gustavo Garcia, Ulisses Rocha, Zé Vitor e José Gomes; Arvin Appiah, Matheus Dias, Djibril Soumaré e Nigel Thomas; André Esteves e Isaac. Técnico: Tiago Margarido.

Benfica: Anatoliy Trubin; Álvaro Carreras, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo e Alexander Bah; Florentino e Fredrik Aursnes; Muhammed Aktürkoğlu, Orkun Kökçu e Ángel Di María; Vangelis Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

FICHA TÉCNICA

Nacional x Benfica

Campeonato Português

Local: Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde, Portugal

Data/Horário: 19 de dezembro de 2024, 14h