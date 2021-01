Na última década da Série C, dupla Re-Pa buscam feitos inéditos

Neste fim de semana, a fase quadrangular do Brasileiro da Série C chega aos seus últimos momentos. Mais uma rodada agita o torneio, com destaque para o clássico Re-Pa. Por falar em Remo e Paysandu, ambos buscam feitos inéditos na Terceirona, contabilizando apenas os últimos dez anos.

A equipe de O Liberal aproveita o momento para relembrar os clubes que já subiram na década da Série C.

DUPLA RE-PA

Nesta Série C, Papão e Leão buscam feitos diferentes. O Paysandu nos últimos 10 anos conquistou dois acessos, em 2012 e 2014. Pouco mais de seis anos depois, o Bicola tenta o terceiro. Já o Remo ainda não conseguiu retornar à Série B desde a queda em 2007. Por outro lado, a equipe lidera o grupo D. O vencedor do Re-Pa deste fim de semana pode garantir o acesso.

LONDRINA

Um dos adversários de Remo e Paysandu no grupo D, o Londrina subiu em 2015. Agora, em terceiro na chave, o LEC está dois pontos atrás dos rivais paraenses.

SANTA CRUZ

Atual terceiro colocado no grupo C, o Santa Cruz conquistou o acesso à Série B em 2013. O clube pernambucano chegou a subir à Série A neste período, mas sofreu uma sequência de rebaixamentos.

VILA NOVA

Assim como o Paysandu, o Vila Nova teve dois acessos neste período. Em 2013 e em 2015, o Tigre subiu à Série B. O Vila é o laterna do grupo C, mas ainda tem chances de conquistar uma das vagas.