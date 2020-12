Na superação, Athletico-PR tenta derrubar o River Plate na Argentina

O primeiro trecho do hino do Athletico-PR em que diz "Atlético, Atlético, conhecemos teu valor!" será de suma importância para o confronto dessa terça-feira pelas oitavas de final da Copa Libertadores onde a equipe decide seu destino frente ao River Plate em Buenos Aires.

Depois de sofrer o empate por 1 a 1 em casa na reta final do jogo, o time da Baixada precisa vencer ou empatar por dois ou mais gols de diferença para seguir adiante já que, em caso de novo 1 a 1, o duelo vai as penalidades. A igualdade sem gols favorece aos dirigidos por Marcelo Gallardo.

Dirigidos esses, aliás, que chegam ao confronto em momento bastante positivo também nos resultados e não apenas com todo o entrosamento e qualidade reconhecidos nos últimos anos.

São cinco jogos sem perder sendo que o único empate da sequência em questão aconteceu justamente diante do Furacão, tendo na última rodada da Copa Diego Armando Maradona poupado diversos nomes e estar com o Departamento Médico sem nenhum atleta lesionado ou mesmo infectado pela Covid-19.

Do lado do Athletico, a situação é bem distinta. 11 nomes diagnosticados com o novo coronavírus seguem o protocolo de isolamento enquanto Reinaldo foi expulso no embate de ida e o DM conta com três jogadores machucados: os laterais Jonathan e Márcio Azevedo além do atacante Vitinho.

FICHA TÉCNICA​RIVER PLATE x ATHLETICO-PR

Local: Estádio Libertadores de América, Avellaneda (ARG)Data e hora: 01/12/2020 - 19h15​Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)Assistentes: Lubin Torrealba e Jorge Urrego (ambos VEN)VAR: Cristian Garay (CHI)

RIVER PLATE: Armani; Montiel, Paulo Díaz, Pinola e Casco; Sosa e Enzo Pérez; De La Cruz e Ignacio Fernández; Borré e Matías Suárez. Técnico: Marcelo Gallardo.

ATHLETICO-PR: Bento; Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno e João Victor; Wellington, Richard, Christian e Léo Cittadini; Carlos Eduardo e Kayzer. Técnico: Paulo Autuori.