Na ‘seca’ há dois jogos, Castanhal mira vitória diante do Ypiranga-AP no Modelão

Em jejum há dois jogos, o Castanhal recebe o Ypiranga, do Amapá, na sequência da Série D do Brasileiro. Líder do grupo A1, o Japiim busca de vitória para se manter no topo.

O duelo com os amapaenses será neste sábado (3), no estádio Modelão, em Castanhal, a partir das 15h. O time visitante, até a rodada passada era o vice-líder, mas perdeu em casa e caiu para a terceira colocação. O Aurinegro, mesmo com empate com o GAS em Boa Vista (RR), manteve sua liderança.

O jogo poderá marcar a estreia do volante Willians, ex-Flamengo, pelo time paraense, que não terá o capitão Ricardo Capanema, lesionado

O técnico Cacaio pode fazer outras alterações no time visto que não gostou muito da atuação diante do time de Roraima.

“Temos muitas opções. Estou analisando bem a situação. Mas, o time que entrar jogando, vai cumprir sua tarefa em campo”, disse.

O Ypiranga-AP tem como técnico Victor Jaime, que já trabalhou em vários clubes paraenses. “Será um jogo bem interessante e difícil para nós. O Castanhal é um time forte e vem jogando bem. Vamos para o jogo em busca da nossa recuperação”, comentou.

A partida terá como árbitro o cearense Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior. Os assistentes são os paraenses Rafael Ferreira Vieira e Robson João dos Reis. Gustavo Ramos Melo é o quarto árbitro escalado.