Na final da Série C, Remo vai encarar o Vila Nova-GO, comandado por ex-treinador azulino

O Remo vai enfrentar o Vila Nova-GO na final da Série C. Os jogos de ida e volta estão marcados para os próximos finais de semana, ainda em janeiro, a princípio, serão as datas de 23 e 30 de janeiro. Os horários e os locais devem ser informados nesta segunda-feira (18) pela Confederação Brasileira de Futebol. No entanto, a julgar pela tabela, o Remo fará o primeiro jogo fora de casa e decide o título no Mangueirão.

O Remo conseguiu a vaga na final ao terminar em primeiro lugar no grupo D, com 10 pontos. Já o Londrina ficou na segunda colocação, com 9 pontos.

O Paysandu terminou na lanterna do grupo D, com sete pontos. O Papão ficou atrás do Ypiranga pelo critérios de desempate, já que tem o saldo negativo de gols.

GRUPO C

No outro quadrangular, ascenderam Vila Nova-GO e Brusque-SC, respectivamente, em primeiro e segundo lugar. O Vila é comandado por Márcio Fernandes, ex-treinador azulino da temporada 2019.

Ficaram pelo caminho Santa Cruz-PE e Ituano-SP.