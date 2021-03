Na estreia de Eduardo Ramos no Souza, Tuna tenta a reabilitação contra o Independente

A Tuna entra em campo neste sábado (6) para enfrentar o Independente de Tucuruí, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paraense de 2021. A partida será no estádio Francisco Vasques (Souza), em Belém, com início às 9h30. É a estreia em Belém do meia Eduardo Ramos.

Em situação oposta em relação ao adversário que soma três pontos por conta da vitória na estreia, a Lusa busca reabilitação para jogar para debaixo do tapete a derrota diante do Águia, em Marabá, por 3 a 1.

Pelo trabalhos da semana, não teve indicio de mudanças na equipe comandada pelo técnico Robson Melo, que costuma fazer sigilo sobre escalação do time tunante. Melo, nos treinos, fez correção das falhas assinaladas no jogo de Marabá e exigiu forte empenho, saída em velocidade e rapidez no toque de bola, coisa que faltaram na partida passada.

GALO

O potencial do Independente, agora sob comando de Sinomar Naves, técnico campeão pelo Galo em 2011, no primeiro título paraense por um time do futebol interiorano, será testado no confronto com os lusos.

Sinomar já trabalhou no Souza e conhece os caminhos do gramado cruz-maltino, armou sua defesa para barrar as pretensões dos donos da casa. Mesmo somando três pontos, o Galo é o segundo colocado no grupo C. Vitória ou mesmo empate mantém o time no topo do grupo. Tuna x Galo Elétrico terá transmissão lance a lance com vídeos e fotos no OLiberal.com

Ficha Técnica

Tuna Luso x Independente

Campeonato Paraense – 2021 – 2ª Rodada

Local: Estádio Francisco Vasques [Souza] – Belém

Hora: 9h30

Árbitro: Djonaltan Costa Araújo

Assistentes: Rafael F. Vieira e Robson João dos Reis

4º Árbitro: Ignácio José Almeida

Tuna – Evandro Gigante; Léo Rosa, Dedé, Renan Almeida e Marcus Vinícius; Alexandre Pinho, Alisson, Jayme e Eduardo Ramos; Paulo Rangel e Pedrinho.

Técnico – Robson Melo

Independente – Gerson; Lima, Beijamin, Ezequias e Rafael Vioto; Judvan, Dudu, Railson; Cassiano, Danrlei e Joãozinho.

Técnico – Sinomar Naves