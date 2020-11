Na briga pelo acesso, clube da Série B contrata atacante ex-Paysandu

O Sampaio Corrêa-MA, equipe que luta pelo acesso à Série A, está no mercado e fechou a contratação do atacante tocantinense Mailson, de 29 anos, que estava atuando no Chiangrai United, da Tailândia. O jogador teve passagem pelo Paysandu.

Mailson é rodado no futebol brasileiro, defendeu as cores do São Raimundo-AM, Itumbiara-GO, Caxias-RS, Chapecoense-SC, Juventude-RS, CRB-AL, Criciúma-SC e Vila Nova-GO, além de ter jogado em Portugal e no Catar. A Bolívia maranhense ocupa atualmente a quinta colocação na Série B com 31 pontos.

Em 2016 o jogador foi contratado pelo Paysandu por empréstimo junto ao Juventude-RS. O atacante chegou ao Papão para a disputa da Série B, foram 20 jogos com a camisa alviceleste e nenhum gol marcado.