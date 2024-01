Muricy diz que Ancelotti 'não iria ficar nem cinco minutos no Brasil'

O ex-técnico Muricy Ramalho deu uma opinião polêmica sobre a possibilidade de Carlo Ancelotti assumir o comando da Seleção Brasileira. Segundo Muricy, o treinador do Real Madrid não aguentaria nem cinco minutos no Brasil devido à bagunça do futebol no país.

A CBF tinha interesse em contratar Ancelotti, mas a relação do técnico com o Real Madrid dificultou a negociação. Muricy Ramalho defendeu que a seleção brasileira não deveria ter um técnico interino e que, na sua opinião, Fernando Diniz era a escolha ideal para o cargo.

“Tenho o maior respeito por Ancelotti, que conhece o futebol como ninguém, mas o nosso futebol é complicado. Ele chegaria aqui e perceberia a bagunça que é o futebol brasileiro e não iria querer ficar nem cinco minutos”, disse em entrevista à CNN.

Após a saída de Dorival Júnior, Ramalho acreditava que Diniz deveria ter continuado como técnico da seleção brasileira.