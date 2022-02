Mundial de Clubes: Palmeiras treina em avião antes de chegar a Abu Dhabi

O Palmeiras está usando a longa viagem até a cidade de Abu Dhabi para adaptar os jogadores ao fuso horário dos Emirados Árabes, onde será disputado o Mundial de Clubes. Entre as atividades feitas no avião, estão dinâmicas de preparo físico e alimentação especial. O cronograma foi montado pelo Núcleo de Saúde e Performance do Verdão.

A partir do momento em que o grupo entrou no avião, em São Paulo, os palmeirenses jantaram e dormiram após o embarque na capital paulista, na tarde de quarta-feira. Após o café da manhã, os atletas participaram de uma dinâmica de ativação física e mental.

A lista de relacionados do Palmeiras para o Mundial: