Mulher de Douglas Costa reaparece e diz: 'Não imaginávamos que o Grêmio estaria nessa situação'

A modelo e influenciadora digital Nathália Féliz reativou a conta no Instagram que tinha desaparecido no dia de seu casamento com o jogador Douglas Costa, do Grêmio, que teve de ser cancelado após o Tricolor não liberar o atacante para a festividade que seria realizado no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Nathália afirmou que teve de remarcar a festa por causa da pandemia, para o dia 7 de dezembro, dois dias após a data anterior do fim do Brasileirão. No entanto, a CBF precisou adiar o final do campeonato por dificuldades no calendário.

A modelo disse ainda que Douglas ama o Grêmio e voltou para o Brasil pelo sonho de defender o clube e que os dois não imaginavam que o Tricolor estaria nessa situação no fim do campeonato.



- Há exatamente um ano atrás marcamos nosso casamento. O primeiro seria na igreja, mais formal, e outra em Punta Cana. O da igreja acabou sendo cancelado por causa da pandemia. E então logo marcamos a outra data, que no caso seria no dia 7 de dezembro (o campeonato acabava 5 de dezembro). Então esse casamento já estava marcado há seis meses com essa data. Não imaginávamos toda essa mudança e nem que o Grêmio estaria nessa situação - disse.



- Ninguém marca casamento do dia para a noite. Entendemos toda essa situação, mas o meu marido é sim apaixonado pelo time dele do coração e ele voltou ao Brasil por amor ao clube. Desejo o melhor para ele e para o clube porque sei o quanto eles estão se esforçando para sair desta situação. É muito fácil julgar os outros não estando na pele - completou.