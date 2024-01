MP de São Paulo oferece denúncia e 7 viram reús por sequestro de Marcelinho Carioca e amiga

A Justiça paulista aceitou a denúncia contra sete pessoas acusadas de sequestrar o ex-jogador Marcelinho Carioca, de 51 anos, e a amiga Taís Alcântara, 36, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, em dezembro de 2023. Os réus tiveram a prisão preventiva decretada.

A denúncia do sequestro de Marcelinho Carioca, obtida pelo Metrópoles, foi apresentada na quinta-feira (19/1) pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP). O juiz Sérgio Cedano, da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), aceitou a acusação no mesmo dia.

No total, dez pessoas são investigadas por suposta participação no crime. O promotor Joaquim Portela Neto, no entanto, considerou que ainda não há provas suficientes para incriminar três suspeitos e os excluiu desta denúncia.

Marcelinho Carioca e Thais foram mantidos em cativeiro por mais de 36 horas e obrigados a gravar um vídeo para despistar a polícia. O resgate ocorreu na tarde de 18 de dezembro.

Denúncia

Conforme a acusação do Ministério Público de São Paulo (MPSP), Marcelinho Carioca e sua amiga foram abordados por Matheus Eduardo Candido Costa, 22 anos, Caio Pereira da Silva, 23 anos, e Jones Santos Ferreira, 37 anos. Utilizando ameaças e arma de fogo, o trio teria subtraído o veículo Mercedes Benz CLA250, pertencente a Marcelinho, o qual foi utilizado para conduzir as vítimas até o local de cativeiro.

Segundo a denúncia, Jones também teria desempenhado papel crucial na "dinâmica financeira" do sequestro. Nesse sentido, ele teria envolvido Wadson Fernandes, 29 anos, e Eliane Lopes de Amorim, 30 anos, que disponibilizaram suas contas bancárias para receber o dinheiro do resgate, totalizando pelo menos R$ 30 mil.

Os últimos dois denunciados, Thauanata Lopes dos Santos, 18 anos, e Camily Novais da Silva, 20 anos, teriam atuado no cativeiro e simulado ser Marcelinho Carioca para solicitar dinheiro a familiares e amigos do ex-jogador.

Dos acusados, Caio, Matheus e Camily estão atualmente foragidos, enquanto Jones, Wadson e Thauanata estão detidos. Eliane, mãe solo com dois filhos de 4 e 8 anos, responde ao processo em prisão domiciliar.

Investigados

Todos os réus enfrentarão acusações de "ameaça", "estelionato", "associação criminosa" e "extorsão mediante sequestro". Matheus, Caio e Jones também foram denunciados por "roubo".

Os acusados de participar do sequestro, conforme apontado pela Polícia Civil - Jean Fernando Freitas Barbosa, 20 anos, Michael dos Santos Rocha, 20 anos, e Guilherme Silva dos Santos, 19 anos - não foram incluídos na denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP).

O promotor justificou nos autos que "entende que há necessidade de maiores esclarecimentos de eventual participação deles nos crimes em questão". Ele solicitou mais investigação sobre esses suspeitos, observando que as "impressões digitais" dessas pessoas foram encontradas nas partes externas do veículo da vítima Marcelo, mas considerou que esse elemento, "por si só, não é suficiente para decretação da prisão preventiva ou oferecimento de denúncia".

O crime

Marcelinho Carioca compareceu ao show de Thiaguinho na NeoQuímica Arena, localizada na zona leste da capital paulista, em 16 de dezembro de 2023. Após o evento, ao sair, ele passou na residência de sua amiga Taís, uma admiradora do cantor de pagode, para presenteá-la com ingressos para o show do dia seguinte.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, o ex-jogador optou por estacionar a uma quadra da casa da amiga, situada na Rua Salesópolis, em Itaquaquecetuba, com o intuito de evitar chamar a atenção. Ao perceber a aproximação de três criminosos, ambos tentaram se esconder, abaixando-se dentro do veículo Mercedes Benz CLA250, mas foram descobertos.

Marcelinho alega ter recebido uma coronhada no olho esquerdo. Os criminosos, então, teriam utilizado o carro de luxo para realizar algumas voltas em um baile funk antes de conduzir os reféns até a Rua Ferraz de Vasconcelos, também em Itaquaquecetuba, onde se encontrava o cativeiro.

O automóvel da vítima foi posteriormente abandonado na Rua Jacareí, onde policiais militares o localizaram horas mais tarde, encontrando uma arma de airsoft em seu interior.

Cativeiro e gravação de vídeo

Marcelinho alega que os criminosos os forçaram a gravar um vídeo alegando terem um relacionamento e terem sido sequestrados por vingança. No entanto, para a polícia, a intenção dos criminosos era criar uma pista falsa.

A suposta ideia dos criminosos surgiu após descobrirem que haviam sequestrado uma pessoa famosa e que estavam sendo procurados pela polícia. "Já que estamos com você e essa mina aqui, vamos pegar um dinheiro e, se você for de boa, vamos te soltar", teria dito um dos bandidos, conforme depoimento do ex-jogador.

Os sequestradores utilizaram o celular da vítima para extorquir dinheiro dos familiares.

A Polícia Militar conseguiu localizar o cativeiro após receber uma denúncia anônima no dia seguinte ao sequestro. Uma outra mulher chegou a ser detida em flagrante na ocasião, mas os investigadores posteriormente concluíram que não havia elementos suficientes para incriminá-la.