Saiba quem são os quatro presos por suspeita de participação no sequestro de Marcelinho Carioca

As investigações sobre o sequestro de Marcelinho Carioca e Tais Alcântara de Oliveira, a amiga levada ao cativeiro com o ex-jogador, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, resultaram até esta terça-feira (26) na prisão de quatro pessoas suspeitas de participação no crime. O grupo detido foi indiciado por crimes como extorsão mediante sequestro, lavagem de dinheiro, associação criminosa a receptação. O caso está sendo investigação pela Divisão Antissequestro (DAS).

Conforme informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), entre os presos estão dois homens, de 29 e 37 anos, e duas mulheres, de 18 e 30 anos. Em nota, o órgão informou que outras diligências seguem em andamento visando à localização dos demais envolvidos e ao esclarecimento dos fatos.

Quem são os presos

Eliane de Amorim (30 anos): em depoimento à polícia, disse que tinha se encontrado com Jones, que é um dos outros presos, horas antes de Marcelinho e Tais serem encontrados. Segundo ela, Jones pediu conta bancária "emprestada" para um "negócio" e precisava sacar o dinheiro. Ela foi indiciada por associação criminosa, receptação e lavagem de dinheiro.

Thauannata dos Santos (18 anos): Foi indiciada por associação criminosa e extorsão mediante sequestro. Segundo a polícia, era ela quem tomava conta das vítimas.

Wadson Fernandes Santos (29 anos): Indiciado por associação criminosa, receptação e lavagem de dinheiro. Admitiu à polícia que conhece Jones, que há algumas semanas lhe perguntou se tinha conta bancária para receber dinheiro. Wadson afirma que questionou se o dinheiro era proveniente de "coisa errada, tendo ele dito que não".

Jones Santos Ferreira (37 anos): Confessou que já participou de casos de estelionato, e busca contas para receber valores de golpes. Foi indiciado por associação criminosa, receptação, lavagem de dinheiro e extorsão mediante sequestro.