Morre Gerry Marsden, da banda que gravou 'You'll Never Walk Alone', hino adotado por torcida do Liverpool

O vocalista Gerry Marsden, da banda Gerry and the Pacemakers, morreu aos 78 anos neste domingo por uma infecção no coração. Ele e a banda ficaram marcados pelo hino "You'll Never Walk Alone", adotado pelos torcedores do Liverpool e que arrepia a todos nas partidas em Anfield.

- É com muito, muito pesar que, após conversar com a família, conto a vocês que o lendário Gerry Marsden infelizmente morreu, depois de uma breve luta contra uma infecção no coração. Mando todo o amor do mundo para Pauline e sua família. Você nunca vai caminhar sozinho - anunciou o radialista Pete Price, amigo do músico, em sua conta no Twitter.

O Liverpool fez uma postagem nas rede sociais homenageando Gerry. O clube postou um vídeo com os torcedores cantando a música "You'll Never Walk Alone" em Anfield a plenos pulmões e uma mensagem ao cantor.

- A voz de Gerry acompanhou nossas maiores noites. Seu hino uniu jogadores, equipe e fãs ao redor do mundo, ajudando a criar algo realmente especial - postou o clube em suas redes.

Em 2020, "You'll never walk alone" também ficou marcada e virou uma espécie de hino em homenagem aos profissionais de saúde na linha de frente da luta contra a pandemia da Covid-19. Em março, viralizou na internet um vídeo em que pacientes de um hospital da cidade de Liverpool cantam a canção para os médicos.