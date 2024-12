Morre, aos 67 anos, Betinho Talentos, treinador que descobriu Neymar e Robinho

Morreu nesse sábado (7), na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, Roberto Antonio dos Santos, conhecido como Betinho Talentos, treinador de futebol que descobriu jogadores como Neymar Jr., atleta do Al-Hilal, e Robinho. O velório será ocorre nesta segunda-feira (9) no Instituto Neymar Jr, onde o treinador trabalhava como técnico de avaliação esportiva, com o sepultamento marcado para a tarde.

Nas redes sociais, Neymar agradeceu o treinador por todas as ajudas que o fez ser atualmente um dos mais famosos do mundo. “Você me viu correndo na arquibancada e me fez correr em vários estádios ao redor do mundo. Você me colocou no futebol, fez meus pais me levarem pro meu primeiro teste. Sempre serei grato por isso! Cuide de nós aí em cima 🙏 Descanse em paz , Professor BETINHO”, postou o jogador.

Nas redes sociais, o instituto Neymar Jr., fundado pelo jogador do Al-Hilal expressou solidariedade aos familiares e amigos. "A memória de Betinho será sempre lembrada com carinho e como uma figura de inspiração", afirmou em nota. O treinador também atuava no Projeto Betinho Talentos. Anteriormente, Betinho tinha papel de treinador e coletor técnico do Santos.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)