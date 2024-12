Morre aos 84 anos narrador Carlos Estácio, primeiro presidente da Aclep

Morreu nesta terça-feira (10), aos 84 anos, o narrador Carlos Antônio Gonçalves Estácio, conhecido como Carlos Estácio. Com uma carreira de 63 anos no rádio, Estácio foi um dos cronistas esportivos mais respeitados do Norte do Brasil, além de possuir uma extensa trajetória política.

Carlos também foi o primeiro presidente da Associação de Cronistas e Locutores Esportivos do Pará (Aclep), contribuindo para a profissionalização e a valorização do jornalismo esportivo regional.

O velório será realizado nesta terça-feira (10), a partir das 8h30, na capela da Sociedade Good Pax, localizada na travessa Lomas Valentinas, entre as avenidas Rômulo Maiorana e Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém.

Carreira

Estácio foi prefeito de Breves, no arquipélago do Marajó, de 1977 a 1982. Em 1982, foi eleito deputado estadual. O radialista retornou à prefeitura de Breves em 1993, onde permaneceu até 1996.

Ele também participou de coberturas históricas, como as Copas do Mundo de Futebol de 1982, 1998 e 2006. Além disso, foi assessor de imprensa da Assembleia Legislativa do Pará e chefe de comunicação do Paysandu.