Monaco x Juventus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/01) pela Champions League

Mônaco x Juventus disputam hoje, quarta-feira (28/01), a última rodada da primeira fase da Champions League. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Luís II, em Mônaco. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Monaco x Juventus ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Juventus é o 15° colocado da Champions League e acumula 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 14 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já o Mônaco está em 21° lugar na competição e soma 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 14 gols sofridos.

Monaco x Juventus: prováveis escalações

Mônaco: Philipp Kohn; Vanderson, Jordan Teze, Thilo Kehrer e Caio Henrique; Denis Zakaria e Jordan Teze; Maghnes Akliouche, Ansu Fati e Aleksandr Golovin; Folarin Balogun. Técnico: Sebastien Pocognoli.

Juventus: Di Gregorio; Pierre Kalulu, Bremer e Lloyd Kelly; Weston McKennie, Manuel Locatelli, Khéphren Thuram e Andrea Cambiaso; Kenan Yildiz e Francisco Conceição; Jonathan David. Técnico: Luciano Spalletti.

FICHA TÉCNICA

Mônaco x Juventus

Champions League

Local: Estádio Luís II, em Mônaco

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 17h