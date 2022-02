Modelo que denunciou agressões de Greenwood fala sobre o caso: "Dias foram difíceis"

A modelo Harriet Robson veio a público falar, pela primeira vez, sobre as denúncias de estupro e agressão feitas contra o atacante do Manchester United, Mason Greewood. Em uma mensagem nas redes sociais, ela agradeceu o apoio recebido nos últimos dias.

VEJA MAIS:

"Estou grata a todos que mandaram mensagens de apoio e encorajamento. Obrigado! Os últimos dias foram difíceis e estou dando um tempo das redes sociais enquanto a polícia faz sua investigação", escreveu a modelo.

Usando as redes sociais, Robson denunciou que estava sendo agredida pelo atacante do clube inglês. Em um vídeo, a modelo mostrou marcas roxas pelo corpo e a boca ensanguentada. Na publicação, ela também disse que jogador tentou forçá-la a ter relações sexuais com ele.

A polícia de Manchester, cidade onde vive Greenwood, foi chamada diante da denúncia e prendeuo jogador. Ele ficou detido até a última quarta-feira, quando foi liberado mediante pagamento de fiança. O atleta segue sendo alvo de investigação e responderá ao processo na Justiça.

Em nota, o Manchester United, clube onde o jogador atua, disse que Greenwood está proibido de treinar e jogar com a equipe em meio à investigação policial, apesar de não estar mais detido. O tabloide "The Sun" também apontou que o técnico Gareth Southgate decidiu não convocar mais o jogador de 20 anos para a seleção inglesa enquanto o processo legal contra ele está em andamento.