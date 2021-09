Modelo de disputa do Campeonato Paraense Sub-20 foi definida

Depois do congresso técnico da Federação Paraense de Futebol (FPF), o formato do Campeonato Paraense Sub-20 masculino foi definido. A competição conta com 44 times inscritos, divididos em 16 grupos. Além do modelo do torneio, foram divulgadas as condições de estádios e protocolos de segurança.

Modelo de competição

Dos 16 grupos, 12 (A a L) ficaram com três integrantes, que fazem apenas um encontro, com dois dois jogos por equipe. As quatro chaves com dois clubes (M a P) disputam partidas de ida e volta. O melhor time de cada (A a L) avança para a segunda fase, assim como o primeiro dos grupos de M a P.

Depois, os 16 times que avançaram participam do sorteio que determina os confrontos das oitavas de finais, que terá jogos de ida e volta, assim como nas quartas, nas semifinais e final.

Protocolo

Com a pandemia, os jogadores terão que apresentar cópia do cartão de vacinação contra a Covid-19 ou carteira de vacinação digital. Além de exames 72 horas antes da primeira rodada e inquérito epidemiológico antes dos jogos.

Mando de campo

Já sobre os estádios, as equipes devem indicar seu mando de jogo até 10 dias antes da competição. Caso não seja feito, fica a critério do departamento de competições da FPF determinar o local, sendo que os custos ficam por conta do clube mandante.

Além do mais, os campos precisam ser aprovados pela diretoria de segurança da FPF. E com relação ao público, os clubes têm que seguir os critérios estabelecidos pelas autoridades sanitárias dos municípios.

Grupos

A

Paysandu

Vila Rica

Independente

B

Remo

Estrela

Tiradentes

C

Sacramenta

Fonte Nova

Sport Belém

D

S. Real

São Raimundo

Tapajós

E

Terra Alta

Tuna

S.C. Brasil

F

Cabanos

Craques do Futuro

Comercial

G

ESMAC

Trabalhistas

Paraense

H

Desportiva

Carajás

Pinheirense

I

Cruz Azul

União Paraense

Amazônia

J

Pedreira

Curumins

Santa Rosa

K

Castanhal

Vila Rica

Santa Maria

L

Meninos de Ouro

Caeté

Real Naval

M

Cametá

Vênus

N

Águia

Itupiranga

O

Gavião

Parauapebas

P

União Barbarense

São Francisco