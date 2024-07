Moçambique x Botsuana: veja as escalações e o horário do jogo de hoje (02/07) pela Copa COSAFA

Moçambique x Botsuana disputam hoje, terça-feira (02/07), a fase de grupos da Copa COSAFA. O jogo começou às 10h (horário de Brasília), no Estádio Isaac Wolfson, em Port Elizabeth, África do Sul. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Moçambique x Botsuana?

A partida não terá transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, Moçambique passou por um empate de 1 a 1 com África do Sul e outro sem gols com eSwatini.

Já a seleção de Botsuana também passou por empates com eSwatini e África do Sul, ambos por 0 a 0.

Até o fim dessa edição, a partida entre Moçambique e Botsuana estava empatada por 0 a 0.

VEJA MAIS

Moçambique x Botsuana: prováveis escalações

Moçambique: Filipe; Fumo, Pedro, Jamisse e Daúce; Nhambire, Simango, Carrelo e Dário; Labarina Alfândega e Momed. Técnico: Victor Matine.

Botsuana: James; Lesogo, Kopelang, Babutsi e Sakana; Senono, Ramotse e Ramotlhwa; Kolagano, Bante e Thibedi. Técnico: Didier Gomes Da Rosa.

FICHA TÉCNICA

Moçambique x Botsuana

Copa COSAFA

Local: Estádio Isaac Wolfson, em Port Elizabeth, África do Sul

Data/Horário: 02 de julho de 2024, 10h