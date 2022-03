Mirassol x Água Santa: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (25), pelo Campeonato Paulista

As equipes Mirassol x Água Santa entram em campo às 19h (horário de Brasília) de hoje, sexta-feira (25/03), para disputar o Troféu do Interior do Campeonato Paulista. A partida ocorrerá no Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Mirassol x Água Santa ao vivo?

A partida Mirassol x Água Santa pode ser assistida ao vivo pelos serviços de streaming Premiere e Paulistão Play, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Mirassol x Água Santa chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Mirassol foi o lanterna do Grupo C e acumulou 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Seu saldo de gols ficou dividido em 17 gols marcados contra 17 sofridos. Nas suas últimas duas partidas, a equipe perdeu para o São Paulo e para a Ferroviária, por 3 a 0 e por 2 a 0, respectivamente.

Já Água Santa foi o lanterna do Grupo A, onde somou 3 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, além de 11 gols marcados contra 15 sofridos. No dia 20 de fevereiro, a equipe perdeu para o Mirassol por 2 a 1.

Prováveis escalações

Mirassol: Darley; Rodrigo Ferreira, Lucão, Thalisson Kelven e Pará; Neto Moura, Du Fernandes e Camilo; Negueba, Fabinho e Zeca. Técnico: Ricardo Catalá.

Água Santa: Victor Souza; Alex Silva, Helder, Jeferson Bahia e Rhuan; Rodrigo Sam, Caíque e Lelê; Dadá Belmonte, Fernandinho e Vinicius Reis. Técnico: Serginho.

Ficha técnica - Mirassol x Água Santa

Campeonato Paulista, Troféu do Interior

Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)

Data/horário: 25 de março de 2022, às 19h