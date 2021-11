Miranda confia em vaga do São Paulo na Libertadores: 'Vamos fazer o máximo pelo objetivo'

Se depender do zagueiro Miranda, o São Paulo vai se classificar para a Libertadores. Em entrevista à SPFCTV, o defensor falou sobre essa busca para uma vaga na competição continental do ano que vem e demonstrou confiança na equipe, agora comandada por Rogério Ceni.

- O objetivo é jogar a Libertadores do próximo ano, a gente tem time para isso. Vamos fazer o máximo para alcançar esse objetivo. Realmente é o que falta para eu ganhar com essa camisa, uma Libertadores. Esse é o meu sonho e vou em busca dele - afirmou o zagueiro.

Miranda também elogiou o time sob o comando de Ceni. Para ele, o time vem crescendo mais a cada jogo, mais organizada dentro de campo.

- A equipe vem crescendo muito, a gente tem trabalhado no dia a dia e isso está refletindo no campo. A gente vê a equipe jogando mais segura, mais organizada, criando grandes oportunidades. Isso nos dá confiança para seguir trabalhando, seguir acreditando que com certeza a gente vai buscar o lugar mais alto na classificação – disse.

A vitória sobre o Internacional deixou o time mais distante da zona de rebaixamento e mais próximo da briga por uma classificação para a próxima Libertadores. Com 37 pontos, a equipe ocupa a 12ª colocação.