Ministro Luiz Fux vota em recurso para que o ex-jogador Robinho permaneça preso

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para que o ex-atacante da Seleção Brasileira e do Santos, Robinho, continue preso. Os advogados do jogador solicitam a suspensão do cumprimento da pena imposta pela Justiça italiana.

Fux destacou que o tema já foi amplamente debatido no Supremo, e o recurso da defesa de Robinho foi rejeitado por 9 votos a 2 em novembro do ano passado. A defesa busca a liberação do ex-jogador da Penitenciária II de Tremembé, no interior de São Paulo, onde ele cumpre pena por estupro de uma mulher albanesa na Itália.

Segundo o ministro, a defesa tentou reverter a decisão por meio de embargos de declaração. No entanto, na avaliação de Fux, essa medida é "imprópria", pois visa rediscutir um tema já analisado durante o julgamento do habeas corpus no Plenário.

Anteriormente, os advogados de Robinho recorreram ao STF para questionar a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que homologou a sentença italiana e determinou que o ex-atacante cumprisse no Brasil a pena de 9 anos de prisão por estupro coletivo, em regime fechado.

Na ocasião, com exceção dos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, a Corte decidiu pela manutenção da prisão de Robinho. O ex-jogador está detido no mesmo presídio onde se encontra Ronnie Lessa, condenado por envolvimento no assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes.

O julgamento segue no Plenário Virtual e tem previsão de encerramento para sexta-feira (4/4).