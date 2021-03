Minas Gerais vira opção para jogos do Paulistão após recusa do Rio

Após o governo de São Paulo proibir a realização de práticas esportivas coletivas no Estado, e consequentemente a paralisação do futebol de 15 a 30 de março, a Federação Paulista de Futebol (FPF) busca uma solução para realizar os jogos do estadual agendadas para o período.

A primeira opção estudada foi transferir as partidas para o Rio de Janeiro. No entanto, o pedido foi negado pelo governo fluminense. Agora, uma nova alternativa é mandar os jogos em Minas Gerais, segundo informação publicada pelo UOL. A Federação Mineira de Futebol (FMF) já foi procurada pela Federação Paulista (FPF) e pela Confederação Brasileira (CBF) e está disposta a receber a competição.

CBF e FPF aguardam a reunião com o governo de São Paulo na próxima segunda-feira (15) para determinar seus próximos passos. Se o veto aos jogos no estado for mantido, é possível que Minas Gerais se torne a casa do Campeonato Paulista pelas próximas duas semanas. A procura por um novo local para os jogos ocorre por receio da CBF de que haja um "efeito dominó" no futebol brasileiro com sucessivas interrupções de competições.

Vale lembrar que os jogos deste fim de semana, dias 13 e 14, pela quarta rodada, foram mantidos. E as duas partidas da Copa do Brasil marcadas para o estado de São Paulo no período - Mirassol x Red Bull Bragantino e Marilia x Criciúma - não serão adiadas. A CBF determinou que sejam disputadas em outros locais.