Millwall x Dagenham & Redbridge: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (13) pela Copa da Inglaterra

Millwall x Dagenham and Redbridge disputam hoje, segunda-feira (13/01), a terceira rodada da Copa da Inglaterra. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio The Den, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Millwall x Dagenham e Redbridge ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Millwall é o 14° colocado do EFL Championship, a segunda divisão inglesa, e acumula nessa um total de 7 vitórias, 9 empates e 9 derrotas.

Já o Dagenham and Redbridge ocupa a 15° posição da National League, a quinta divisão inglesa, com 8 vitórias, 8 empates e 9 derrotas.

Millwall x Dagenham and Redbridge: prováveis escalações

Millwall: Jensen; Bryan, Wallace, Tanganga, Leonard; Saville, De Norre, Azeez, Honeyman; Langstaff, Ivanovic.

Dagenham & Redbridge: Justham; Kalambayi, Rutherford, Rendall; N'Guessan, Hessenthaler, Phipps, Remy; Stephenson, Rees, Hill.

FICHA TÉCNICA

Millwall x Dagenham & Redbridge

Copa da Inglaterra

Local: Estádio The Den, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 13 de janeiro de 2025, 16h30