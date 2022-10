Midtjylland x Feyenoord: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (06/10) pela Europa League

As equipes Midtjylland x Feyenoord disputam nesta quinta-feira (06/10) a terceira rodada da Europa League. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), na MCH Arena, em Herning, na Dinamarca. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Midtjylland x Feyenoord?

Sem informações de informação para o jogo Midtjylland x Feyenoord.

VEJA MAIS

Como Midtjylland x Feyenoord​ chegam para o jogo?

Midtjylland somou três pontos nesta temporada da Europa League, com uma vitória e uma derrota. A equipe está em 4º lugar do grupo F, com cinco gols marcado e dois sofridos. Foram duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas.

O Feyenoord tem uma vitória e uma derrota nesta temporada da Europa Leaugue, e soma três pontos. A equipe está em 3º lugar do grupo F, com oito gols marcado e quatro sofridos. Nas suas últimas 5 partidas, venceu duas, empatou duas e perdeu uma.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis escalações

Midtjylland: Lössl; Thychosen, Dalsgaard, Sviatchenko e Paulinho; Emiliano Martínez, Olsson e Evander; Isaksen, Dreyer e Kaba. Técnico: Albert Capellas.

Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko e Marcos López; Quinten Timber, Dilrosun e Kokçu; Jahanbakhsh, Idrissi e Danilo. Técnico: Ame Slot.

FICHA TÉCNICA

Midtjylland x Feyenoord

Europa League

Local: MCH Arena, em Herning, na Dinamarca

Data/Horário: 06 de outubro de 2022, 16h

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)