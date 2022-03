México x EUA: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (24/03) pelas Eliminatórias da Copa

As seleções México x Estados Unidos entram em campo às 23h (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (24/03), para disputar a rodada final das eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo. A partida ocorre no Estádio Azteca, na Cidade do México, capital do país. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir México x Estados Unidos ao vivo?

A partida México x Estados Unidos pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4, antiga Fox Sports, e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 23h (horário de Brasília).

Como México x Estados Unidos chegam para o jogo?

México e EUA são o 3° e 2° colocados da competição, respectivamente. Ambos detêm 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, porém o saldo de gols dos EUA é 9, enquanto que o do México é 6.

Nas últimas 5 partidas que disputaram, os Estados Unidos da América passaram por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o México registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos seus últimos 5 jogos.

EUA venceram, por 2 a 0, sua última partida contra o México, realizada pelas eliminatórias da Concacaf no dia 12 de novembro de 2021.

Prováveis escalações

México: Ochoa; J. Araújo, Montes, Moreno, Arteaga; Herrera, Álvarez, Pizarro; Lozano, Jiménez, Corona. Técnico: Tata Martino.

EUA: Steffen; Cannon, Zimmerman, M. Robinson, Sands; Adams, Acosta, Musah; Reyna, Ferreira, Pulisic. Técnico: Gregg Berhalter.

Ficha técnica - México x Estados Unidos da América

Eliminatórias da Copa do Mundo - Concacaf

Local: Estádio Azteca, na Cidade do México, México

Data/horário: 24 de março de 2022, às 23h