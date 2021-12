Messi e ex-companheiros prestam homenagens a Agüero, após aposentadoria por problema cardíaco

Após anunciar sua aposentadoria, Sergio Aguero recebeu homenagens dos clubes por onde jogou, mas também de companheiros com quem teve a oportunidade de jogar. Lionel Messi, capitão da Argentina, foi um dos que escreveu um texto emocionante direcionado ao amigo.

- Praticamente toda uma carreira juntos, Kun. Vivemos momentos lindos e outros nem tanto, mas todos fizeram com que nos uníssemos cada vez mais e ser mais amigos. E vamos seguir vivendo fora dos gramados. Dói muito ver como você deve deixar fazer o que mais ama pelo que aconteceu contigo. Todo o melhor nessa nova etapa. Te amo muito, amigo - disse o jogador do PSG.

Veja outros companheiros que também homenagearam Sergio Agüero:

Kevin de Bruyne: Um dos melhores atacantes de todos os tempos! Desejo tudo de melhor no seu futuro, lenda. Nos vemos logo.

David Silva: Amigo, sei que foi uma decisão difícil e dura a que teve que tomar, mas você vai como uma LENDA. Para mim, foi um orgulho compartilhar tantos momentos juntos, dentro e fora dos campos. É meu parceiro de crime. Muita sorte em sua nova etapa!

Vincent Kompany: Um centroavante extraordinário se aposentou do jogo, mas também um grande companheiro de time, um amigo e uma personalidade única. Obrigado e respeito pelo autêntico fenômeno do Manchester City. Não desejo nada além do melhor, lenda.

Gabriel Jesus: Obrigado por tudo o que vivemos juntos, Kun. Foi um prazer jogar ao seu lado. Parabéns pela linda e vitoriosa carreira.

Pablo Zabaleta: Desde a sua estreia na Primeira até há alguns dias em que celebramos juntos sua aposentadoria. Muitas vivências compartilhadas que ficarão sempre na recordação. Obrigado por tudo, Agüero. Te amo muito!

Di María: Foi um orgulho, um privilégio e uma honra poder ter jogado ao seu lado, amigo. É um exemplo para qualquer criança. Fez uma carreira extreordinário. Te felicito por tudo o que conquistou. O melhor para tudo o que venha a partir de agora, Kun.