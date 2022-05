Mesmo no sufoco, Liverpool vira para cima do Villarreal e está na final da Champions League

O Liverpool chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas virou sobre o Villarreal, na tarde desta terça-feira (3), e está na final da Liga dos Campeões da Europa. No segundo tempo, os Reds viraram para 3 a 2 e venceram o confronto no placar agregado (5 a 2 na soma dos dois jogos). O duelo ocorreu no Estádio de La Cerámica, em Vila-Real (ESP).

VEJA MAIS

Ainda no primeiro tempo, o atacante senegalês Boulaye Dia abriu o placar e o volante francês Francis Coquelin fez o segundo para os donos da casa. No entanto, após as mexidas no intervalo, o Livepool voltou melhor e contou com a contribuição do goleiro argentino Gero Rulli, que falhou em dois gols.

Primeiro, o volante brasileiro Fabinho chutou a bola entre as pernas do goleiro e diminuiu a diferença. Depois, foi a vez do meia-atacante colombiano Luis Díaz, de cabeça, empatar. Por fim, o atacante senegalês Sadio Mané aproveitou uma saída atrapalhada do goleiro argentino, para sacramentar a vitória.

Agora, o Liverpool aguarda o vencedor de Manchester City e Real Madrid. O primeiro jogo foi 4 a 3 City, que tem a vantagem do empate. A partida ocorre nesta quarta-feira (4), às 16h, no Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP).