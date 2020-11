Mesmo com novo tropeço na Série C, chances de classificação do Paysandu aumentam, aponta site

O último fim de semana foi de novo tropeço Paysandu na Série C. Apesar disso, de acordo com o site Chance de Gol, a probabilidade de classificação aumentou, após a conclusão da 13ª rodada do torneio. Se na semana passada, o Papão fechou com 35,5% de chances para avançar de fase, agora o clube conta com 38,6%.

Essa alta é porque boa parte dos adversários diretos do time também tropeçaram e a tabela de jogos do Paysandu - ao menos teoricamente - é considerada pelos matemáticos mais tranquila. Tanto que o Bicola conta com uma probabilidade superior aos seus concorrentes Manaus (32,3%), Ferroviário (19,9%) e Jacuipense (8,2%). Resta saber se a equipe do técnico João Brigatti confirmará o favoritismo.

REBAIXAMENTO

Com o 1 a 1 diante do Manaus-AM, em Belém, o Paysandu vê também a probabilidade de rebaixamento aumentar. Depois da vitória sobre o Treze-PB, fora de casa, na rodada anterior, os bicolores ficaram com 1% de chance de queda. Agora, a porcentagem subiu para 1,7. Ainda assim, as chances do Papão cair para a Série D continuam bem pequenas.