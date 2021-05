Meio-campista é contratado pelo Castanhal para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D

Há poucos dias da estreia na Série D do Campeonato Brasileiro de 2021 o Castanhal reforça ainda mais sua equipe para fazer boa frente na competição e atingir sua meta: ganhar o acesso para Série C.

Nesta segunda-feira (31) o Japiim oficializou a contratação do Tulio, meio-campista destaque do Bragantino no Campeonato Estadual.

A conversa com o jogador vinha ocorrendo há vários dias, depois de tudo definido a diretoria aurinegra publicou a contratação do atleta de 21 anos.

“Ele [Túlio] chega para qualificar ainda mais o nosso meio-campo”, disse Hélio Júnior, presidente do clube castanhalense.

O Castanhal estreia na quarta divisão no domingo (6) diante do Galvez-AC no Modelão, 16h.