Meia ex-Remo fecha com possível adversário do Paysandu na Série C

Os clubes ainda procuram reforços para o Brasileirão. O Figueirense-SC, que vai disputar a Série C em 2021 anunciou a contratação do meia Guilherme Garré, que teve passagem pelo Remo em 2019. O clube catarinense pode ser um dos adversários do Paysandu na competição na segunda fase do torneio, caso os clubes consigam a classificação.

O meia Guilherme de Oliveira Garré é natural de São Paulo (SP), tem 28 anos e atuou por Santo André-SP, São Bento-SP, Boa Esporte-MG, Botafogo-SP, Remo-PA e XV de Piracicaba-SP, entre outros. https://t.co/3hImQ2XZYY pic.twitter.com/HbHBZolLuM — Figueirense FC (@FigueirenseFC) May 27, 2021

Garré é canhoto e também pode atuar de atacante de lado. Com 28 anos, o jogador possui rodagem no futebol nacional e teve passagens pelo São Bento-SP, Santo André-SP, Boa Esporte-MG, Botafogo-SP, Imperatriz-MA e estava no XV de Piracicaba-SP disputando a Série A2 do Paulistão.

Com a camisa do Remo o jogador atuou em 10 partidas entre Série C e Copa Verde e marcou apenas um gol. O Figueirense está no grupo B da Série C e a estreia na competição ocorre neste sábado (29), às 16h, fora de casa, contra o Novorizontino-SP.