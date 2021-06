Meia ex-Remo é regularizado e pode estrear pelo Castanhal na Série D

O Castanhal acertou nesta semana a contratação do meia Lukinha para a disputa da Série D. O jogador já se apresentou no CT do Japiim, treinou com o grupo nesta quinta-feira (10) teve o nume publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está liberado para estrear com a camisa aurinegra.

Lukinha, de 24 anos, teve passagens por alguns clubes paraenses, como Bragantino, Vila Rica, Remo e Tuna Luso. Jogou também no Ypiranga-AP, Ipatinga-MG e no Velo Clube-SP. CO jogador foi o destaque da Tuna no último Parazão, quando foi contratado para ocupar o lugar de Eduardo Ramos. Com a camisa da Lusa foram dez partidas e três gols marcados.

A equipe da "Cidade Modelo" estreou na competição em casa e com goleada. O Japiim venceu o Galvez-AC por 5 a 1, de virada, no Estádio Maximino Porpino. Agora pela segunda rodada da Série D o time comandado pelo técnico Cacaio vai encarar o Penarol-AM no próximo domingo (13), às 16h, no Estádio Floro de Mendonça, na cidade de Itacoatiara (AM), em jogo válido pelo grupo 1.