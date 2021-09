Meia ex-Remo e Paysandu é anunciado por time da Segundinha

O polivalente meio-campista Djalma, que possui passagens por Remo e Paysandu, foi anunciado nesta quarta-feira (15) pelo Cametá, que vai disputar a Segundinha do Parazão 2021.

O atleta, que é cametaense, subiu para a Série B do Brasileiro com o Paysandu em 2013, quando marcou cinco gols; e participou da campanha azulina na Série C de 2020, que também culminou com o acesso. Djalma, no entanto, foi dispensado do clube em dezembro, pouco antes do Leão garantir a volta à Segundona.

No Cametá, Djalma terá como companheiros John Prestes, que possui passagem pela base do Paysandu em 2017, Cabralzinho, que estava atuando na segunda divisão do Mato-Grosso . O técnico anunciado para comandar o clube é Jax Cametá. A meta do Mapará é retornar à elite do Campeonato Paraense em 2022, competição que foi campeão em 2012, tendo no elenco aquele que é o atual presidente do clube, o ex-atacante Jailson.

Djalma já está em Cametá e deve se juntar ao elenco do Mapará Elétrico nesta quinta-feira (16) para começar os treinos.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)