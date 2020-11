Meia ex-Remo e Cametá é citado pelo perfil oficial do Campeonato Brasileiro da Série A; veja

O meia Thiago Galhardo, que atualmente joga no Internacional, foi lembrado pelo perfil oficial do Brasileirão no Twitter. Galhardo é o jogador que mais participou de gols no Campeonato Brasileiro da Série A. Foram 20 gols, juntando assistências e bola na rede. Na competição o meia marcou 15 vezes.

Esse #BRTOP5 aí está cheio de feras! Os cinco jogadores que mais participaram de gol até o momento na minha disputa! 🇧🇷 pic.twitter.com/Hd88thLD8n — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) November 6, 2020

Thiago Galhardo passou pelo futebol paraense em 2013, quando defendeu o Remo no Campeonato Paraense e Copa do Brasil. Em 2014 o jogador voltou ao Pará para jogar no Cametá.