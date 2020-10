Ex-Remo e Paysandu, meia paraense fecha com clube da Série D

O Moto Clube, do Maranhão, é mais um clube no currículo do meia paraense Flamel. O time rubro-negro, será o 44º na carreira do jogador que começou no ano de 2003 atuando pela Tuna.

Flamel teve boa passagem pelo Remo nos anos de 2016 e 2017. Em 2007, também atuou no Paysandu. O Papão do futebol timbira anunciou a contratação do jogador em sua pagina oficial. Aos 37 anos, Flamel atuará nos gramados maranhenses.

O Moto Clube está na disputa da Série D, no grupo A2, ocupando a quarta colocação com sete pontos. Flamel chegou a negociar com o clube em 2018, porém não deu certo. O atleta ficou de se apresentar ao clube nesta quarta-feira (14).

O zagueiro Martony, 33 anos, também faz parte do elenco motense. Ele teve passagens pelo Remo, CSSA- AL, Independente, Manaus FC, onde conseguiu o acesso para Série C.