Meia ex-Remo deixa clube da Série C e vai disputar Brasileiro da Série D

A Série D do Campeonato Brasileiro entra na reta final da sua primeira fase e os clubes pelo país ainda buscam contratações no mercado. O Brasiliense-DF, atual vice-líder do grupo 6, acertou com o meio-campista Zotti, de 35 anos, que estava disputando a Série C pelo Ypiranga-RS. Zotti fechou com o clube candango até dezembro de 2021.

Tem craque novo na meiuca do Jacaré 1️⃣0️⃣



O experiente meia Zotti é o novo reforço do Brasiliense para a sequência da Série D. Seja muito bem vindo, maestro.



O experiente meia Zotti é o novo reforço do Brasiliense para a sequência da Série D.

O jogador fez 24 partidas pelo clube gaúcho nesta temporada. Zotti já foi apresentado ao elenco do Jacaré candango e treina com o restante do grupo. O meia atuou em 2019 pelo Remo, o paulista jogou 12 partidas com a camisa do Leão e marcou apenas um gol.