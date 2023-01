Meia do Sport perde gol 'inacreditável' em partida pelo Campeonato Pernambucano; vídeo

O Sport terminou o primeiro tempo da partida contra o Petrolina, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano de 2023, vencendo por 1 a 0. No entanto, a vitória parcial do Leão da Ilha ficou em segundo plano. O que chamou mais atenção no confronto, disputado na Ilha do Retiro, foi um gol perdido por Matheus Vargas, do rubro-negro pernambucano.

Aos 39 minutos do primeiro tempo, o atacante Gabriel Santos fez boa jogada pela direita e cruzou para Matheus Vargas. O camisa 8 do Sport conseguiu o que parecia ser inacreditável, perdendo o gol em cima da linha, chutando com a perna direita e tirando com a esquerda. Confira:

Apesar da partida ser válida pela terceira rodada do Pernambucano, este é a apenas o segundo jogo do Sport no torneio. Na rodada de estreia, o Leão da Ilha deveria enfrentar o Ibis, mas a partida foi adiada pelos compromissos do rubro-negro na Copa do Nordeste.