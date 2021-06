Meia do Manchester City quer vestir a camisa do Barcelona

Bernardo Silva, meio-campista do Manchester City, quer deixar o clube inglês nesta janela de transferências para o Barcelona, segundo o "The Athletic". No entanto, os planos do atleta podem ser frustrador pelo técnico Pep Guardiola, que conta com o português no elenco.

Além de Bernardo Silva, o "Mundo Deportivo" afirma que os culés também estão interessados no lateral João Cancelo. Ambos os jogadores possuem contratos com a equipe do Etihad Stadium até 2025, mas já conversas entre os clubes.

> Veja a tabela da EurocopaCom isso, os portugueses poderiam se juntar a outros dois ex-companheiros da última temporada: Sergio Aguero e Eric García, que estavam no plantel do Manchester City, mas que foram contratados pelo Barcelona por estarem em final de contrato.

Por outro lado, Pep Guardiola tem interesse na chegada de Sergi Roberto, um atleta polivalente e com quem já trabalhou na Catalunha, além de Dembélé. O Atlético de Madrid parece correr por fora na briga pela chegada de Bernardo Silva nos últimos dias.