Meia do Cuiabá é acusado de homofobia por internautas após comentário: 'Leva à condenação'

O meia Pepê Vilardi, que atua pelo Cuiabá, viralizou na noite da última quinta-feira (21) após dar o seu ponto de vista sobre pessoas LGBTQIA+ enquanto respondia perguntas sobre sua espiritualidade. O atleta disse ver a orientação sexual de quem se define homossexual como um pecado que "leva à condenação sem arrependimento". Internautas classificaram o comentário como homofóbico e lamentaram a posição do atleta nas redes sociais.

"Leva à condenação como qualquer outro pecado se não haver arrependimento - escreveu o meia em resposta à pergunta de um seguidor que perguntou o que ele pensava da homossexualidade. Um segundo seguidor questionou o posicionamento de Pepê, que fez questão de esclarecer que não estava julgando, apenas "expondo o seu conhecimento".

"Concordo que Deus é amor, mas a generalização disso nessa geração tem levado muitos ao caminho errado... Amar é falar a verdade! Não julguei, nem condenei, apenas expus conhecimento que o Senhor me deu pela Sua palavra, que é a Bíblia, meu manual de fé", completou Pepê.

Nas redes sociais, as declarações do meia do Cuiabá foram criticadas. Internautas rechaçaram o comentário do jogador classificando-o como homofobia e levantaram um debate na web, enqunto outros torcedores defenderam Pepê, alegando que ele também mereceria respeito.

"Só para deixar claro que isso não é opinião nem religião. É falta de caráter mesmo", criticou um internauta.

"Não vi nada de mais. Todo mundo sabe o que o Cristianismo pensa a respeito disso, mas desde que tenha o respeito mútuo é bola pra frente. E eu não vi desrespeito nessa resposta dele, somente sua opinião como crente", defendeu outro.

"Incrível que em pleno 2021 ainda tem gente que pensa assim, lamentável mesmo", ressaltou um terceiro.

"Ele deu uma resposta segundo a sua visão religiosa e está sendo crucificado por isso. Falam tanto em respeitar opinião, mas não estão respeitando a opinião dele", argumentou outro internauta.