Meia com passagem pelo futebol iraquiano assina contrato com o Castanhal

Igo Quadrado, 26 anos, revelação do Campeonato Paraense de 2020 pelo Itupiranga, está de retorno ao futebol paraense. Vai jogar pelo Castanhal o Parazão de 2021, conforme o anúncio do Japiim.

Quadrado fez 10 jogos pelo Itupiranga no Parazão do ano passado com boas atuações, principalmente, nos confrontos contra o Paysandu, marcando dois gols na equipe bicolor.

Após o campeonato, houve especulação do jogador ir para o Clube do Remo ou Paysandu, mas acabou indo para o Zakho Club, time da primeira divisão do Iraque.

Nome: Igo Silva Cardoso – Apelido - Cuadrado

Posição: Ponta esquerda / meia atacante

Histórico de clubes: Águia de Marabá, Kaburé de Colinas, Itupiranga, Zakho SC - Iraque.

Características: Drible, passe, velocidade.