Meia campeão com o Paysandu acerta com clube da Série C

O Londrina-PR faz parte do grupo B da Série C e oficializou a contratação do meia Celsinho, de 32 anos, que disputou o estadual pelo Vila Nova-GO. O jogador passou pelo Paysandu em 2016 e levantou algumas taças com a camisa do Papão.

Ah, aquela #alegria no rosto de quando estamos novamente em um lugar que tanto amamos! 💙🏟



Seja bem-vindo de volta, #Celsinho!

Lute com a gente na busca pela #SérieB!#VamosPraCimaTubarão#Brasileiro pic.twitter.com/mHBr12YZu0 — Londrina E C (@LondrinaEC) October 28, 2020

A equipe paranaense está no G-4 do grupo com 20 pontos, ocupando a terceira posição na tabela. Celsinho chega para tentar reconduzir o Tubarão à Série B. Essa é a terceira passagem do atleta pelo Londrina.

O meia passou pelo Paysandu em 2016 e conquistou os títulos do Campeonato Paraense e também da Copa Verde. Pelo Papão Celsinho jogou 36 partidas e marcou oito gols.