Meia-atacante, ex-Remo e Paysandu, reforça time do Amazonas na Série D

Flamel, o nômade do futebol paraense, está de clube novo para disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Foi anunciado como reforço do Fast Clube- AM.

Ele disputou o campeonato maranhense pelo Moto Clube e sagrou-se vice-campeão pelo time rubro-negro. Natural de Oriximiná, Flamel 37 anos, possui uma vasto currículo no futebol, inclusive com passagem pelo América e Olaria, ambos do Rio de Janeiro, além do Clube do Remo, Paysandu e Tuna.

Jogar no futebol baré não será novidade para o meia-atacante que atuou em 2014 pelo Princesa de Solimões e mais recentemente pelo Nacional.

O Fast também o retorno de Emerson Bacas que disputou a Série D do ano passado e o estadual de 2020. Bacas marcou um golaço do meio de campo pelo próprio clube. O jogador estava atuando no futebol de Rondônia pelo Porto Velho.

Técnico

O Tricolor de Alço do Amazonas, enfim, definiu seu comandante para o campeonato brasileiro. Trata-se do paulista Marcelo Conte, de 52 anos, cujo trabalhos estão registrados no futebol brasiliense e sergipano.

O Fast faz parte do grupo em que está o Castanhal. Sua estreia será contra o Ypiranga-AP, dia 5, em Manaus.