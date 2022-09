Mbappé é visto por colegas de PSG como 'criança' e 'praga', afirma jornal

O craque francês Kylian Mbappé, que renovou com o PSG em maio e obteve algunspoderes dentro do clube, não vive um clima positivo no clube. Segundo o jornal El Confidencial, o atleta é visto pelos colegas de vestiário como uma "criança" e passou de "idolatrado a uma praga".

A publicação destaca também a "inexistente" relação entre o francês e o atacante Neymar, relembrando o suposto pedido de Mbappé para o brasileiro e outros jogadores deixarem o time.

"Antes [de Neymar], já havia um grupo de jogadores que foram desligados do PSG para dar espaço aos pedidos do atacante. Entre as vítimas apareceram Ander Herrera, Mauro Icardi ou Julian Draxler".